POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.04.21 für den Bereich Salzgitter

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol

Salzgitter, Gebhardshagen, 18.04.21, 12:20 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagmittag der 60-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,72 Promille. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Lebenstedt, Menzelweg, 18.04.21, 18:30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagabend im Menzelweg in Salzgitter-Lebenstedt der 26 Jahre alte Fahrer eines Pkw angetroffen. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw gefälschte Kennzeichen angebracht worden waren. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

