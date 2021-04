Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2021.

Peine (ots)

Polizei Ilsede sucht Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti an der Außenfassade der Turnhalle in Ölsburg.

Ilsede, Ölsburg, Burgstraße, 17.04.2021, 18:00 Uhr-19.04.2021, 06:45 Uhr.

Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum eine großflächige Sachbeschädigung an der gesamten Frontseite der Turnhalle in Ölsburg verursacht. Mittels Sprühlack wurde ein sogenanntes TAG aufgesprüht und ein Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Ilsede, dass sich Zeugen melden, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen oder Feststellungen gemacht haben. Bitte kontaktieren sie in diesem Fall die Beamten unter der Rufnummer 05171 370750.

Täter hatten versucht, in zwei Wohnhäuser einzudringen.

Wendeburg, Bortfeld, Polterdamm, 11.04.2021, 18:00 Uhr-16.04.2021, 18:00 Uhr.

In zwei Fällen hatten die Täter versucht, die Zugangstüren der Häuser aufzuhebeln und verursachten hierdurch einen Schaden in einer Höhe von ca. 600 Euro. Es gelang ihnen jedoch nicht der Zutritt in die Gebäude. Die Polizei konnte Spuren sichern und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Salzgitter unter 05341/18970.

