Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Am 07.10.2021, gegen 18:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Leo-Tolstoi-Weg 18 in Stralsund zu einem Wohnungsbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Stock gelegt und griff zügig auf die gesamte Wohnung über. Zur Brandbekämpfung wurden jeweils ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund eingesetzt. Diese konnten das Feuer schnell löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Jedoch ist der gesamte Hausaufgang aufgrund der Rauchentwicklung und des eingesetzten Löschwassers bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Durch die Kameraden der Feuerwehren wurden alle im Haus befindlichen Personen des betroffenen Aufgangs evakuiert. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Dieser konnte jedoch nach kurzer ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Durch den Hauseigentümer wurde allen Mietern eine Ersatzunterkunft zur Verfügung gestellt. Der schweren Brandstiftung dringend tatverdächtig ist der 43-jährige Mieter der Brandwohnung. Nach diesem wird derzeit gefahndet. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Dabei werden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell