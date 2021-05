Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: 30-jähriger Randalierer legt sich mit Polizeihund an

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-Jähriger, der sich in einem offensichtlichen psychischen Ausnahmezustand befand, legte sich am Dienstag gegen 18:10 Uhr in der Hochberger Straße in Remseck am Neckar - Hochdorf mit mehreren Polizeibeamten und einem Diensthund an. Zuvor soll der Mann Passanten angegangen haben.

Bei Eintreffen der verständigten Polizeistreifen saß der 30-Jährige an der Bushaltestelle "Wilhelmsplatz" vor einer zerbrochenen Glasscheibe. Als er die Polizisten erkannte, stand er schlagartig auf und lief schreiend auf die Einsatzkräfte zu, die sich daraufhin zur Wehr setzen mussten. Der Tatverdächtige, dem der Einsatz des mitgeführten Diensthundes angedroht wurde, suchte weiter aggressiv die Auseinandersetzung mit den Polizisten.

Als der Tatverdächtige trotz mehrfacher Aufforderung, Abstand vom Diensthund zu halten und sich auf den Boden zu legen, den hundeführenden Beamten anging und das Tier am Hals griff, verteidigte sich der Diensthund mit Bissen und verletzte den 30-Jährigen dabei schwer. Die Beamten leisteten anschließend Erste Hilfe und der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige, der noch im Krankenhaus durch Polizisten bewacht werden musste, wurde nach seiner Versorgung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll der Mann im Vorfeld mehrere Passanten bedroht und beleidigt haben, die teilweise bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort waren. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

