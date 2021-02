Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung in Jever

Jever (ots)

Am 03.02.2021, kam es gegen 18:50 Uhr, im Bereich der Schützenhofstraße in Jever zu einem Streitgespräch zwischen einem 20-jährigen Jeveraner und einer 18-jährigen Schortenserin. Die Personen sind sich persönlich bekannt. Der 20-Jährige beleidigte die junge Frau im Verlaufe des Gesprächs mit ehrverletzenden Äußerungen und spuckte ihr in das Gesicht.

