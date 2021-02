Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Infektionsgesetz - Kontaktbeschränkung

Varel (ots)

Am späten Dienstagabend wurden Vareler Polizeibeamte auf dem Parkplatz des örtlichen Dienstleistungszentrums an der Karl-Nieraad-Straße auf drei Pkw aufmerksam, welche unmittelbar nebeneinander abgestellt waren und mit sieben Personen aus mehr als zwei Haushalten besetzt waren. Gegen die Personen, die größtenteils aus dem benachbarten Ammerland stammen, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. In den vergangenen Tagen waren wiederholt gleichgelagerte Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell