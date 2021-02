Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in die Auferstehungskirche der ev. luth. Kirchengemeinde Varel - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Von Sonntag, den 24.01.2021, 17.00 Uhr, bis Montag, 25.01.2021, 18.00 Uhr, wirkten bislang unbekannte Täter gewaltsam auf ein Fenster der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche an der Oldenburger Straße ein. Den Tätern gelang es nicht, in das Objekt einzudringen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

