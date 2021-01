Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier, L 75 - Eisplatte gelöst - leicht verletzt - Hinweise erbeten

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Ein 23 Jahre alter Tesla-Fahrer ist am Dienstagnachmittag durch eine von einem Lastwagen gelöste Eisplatte leicht verletzt worden - die Eisplatte hatte die Windschutzscheibe seines Wagens durchschlagen. Der 23-Jährige war kurz vor 16 Uhr auf der L 75 von der Autobahn kommend in Richtung Schwanau unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Schwanau sei ihm auf gerader Strecke ein weißer Lastwagen entgegengekommen. Hierbei soll sich vom Aufbau beziehungsweise vom Anhänger des Brummis eine etwa ein Quadratmeter große Eisplatte gelöst und auf der Windschutzscheibe seines Tesla eingeschlagen haben. Der Fahrer des Lastwagens dürfte den Vorfall nicht bemerkt haben, fuhr in Richtung Autobahn weiter und entfernte sich somit von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Tesla wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Wer Hinweise zu dem beteiligten Lastwagen und/oder dessen Fahrer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07824 66299-10.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell