POL-OG: Sinzheim, Halberstung - Vorfahrt missachtet - drei Leichtverletzte

Sinzheim, Halberstung (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen an der Einmündung der Schiftunger Straße in die L 80. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein BMW-Lenker gegen 7:15 Uhr die Vorfahrt eines von links herannahenden Toyota missachtet. Durch die folgende Kollision trugen die beiden Fahrer, als auch ein Mitfahrer im Toyota leichte Verletzungen davon. Alle drei mussten mit Rettungswägen in umliegende Kliniken gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge musste die Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sinzheim unterstützten die Maßnahmen vor Ort.

