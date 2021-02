Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

Jever (ots)

Wiederholt kam es zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien im Stadtgebiet Jever. In der Nacht zum Mittwoch wurde im Bereich Siabbenmoor ein am Fahrbahnrand geparkter Verkaufsanhänger mit Farbe beschädigt. Weiterhin haben unbekannte Täter im Bereich der Schützenhofstraße mit sogenannten TAGS, ebenfalls in silberner Farbe, mehrere Mülltonnen besprüht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel.-Nr.: 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

