Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 03.02.21, wurde in den Vormittagsstunden in Schortens, Heinrich-Tönjes-Str. 16 in Höhe der dortigen Grundschule, ein schwarzer Ford Kuga angefahren und im Bereich der linken Frontschürze/Radabdeckung beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

