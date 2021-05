Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfall in der Gartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit war eine 35 Jahre alte Opel Mokka-Fahrerin am Dienstag kurz nach 15.00 Uhr in der Gartenstraße in einen Unfall verwickelt. Die Frau befuhr die Gartenstraße von der Hülbenstraße kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße übersah sie vermutlich eine von links kommende 46-jährige Opel-Corsa-Lenkerin und nahm dieser die Vorfahrt. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Opel Mokka wurde anschließend abgewiesen und prallte zusätzlich noch gegen eine Hauswand. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Opel Mokka war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

