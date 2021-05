Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mini Cooper macht sich selbstständig - 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 26-Jähriger seinen Mini Cooper am Dienstag gegen 16:45 Uhr an einem Hang im Bereich des Mühlwegs in Kornwestheim abgestellt hatte, machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte davon. Auf seinem Weg den Hang herunter beschädigte der Wagen den Zaun eines Mülltonnenabstellplatzes und einen geparkten BMW. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 7.000 Euro.

