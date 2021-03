Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Nach Verkehrsunfall davongefahren

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entfernte sich, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte am Freitagmorgen unerlaubt vom Unfallort. Eine 40-Jährige fuhr kurz vor 09.00 Uhr mit ihrem Roller auf der Bundesstraße 293 aus Karlsruhe kommend in Richtung Bretten. In Höhe der Abfahrt Dürrenbüchig wurde sie von dem Pkw ohne den nötigen Seitenabstand überholt. Die Frau musste daraufhin auf den Grünstreifen ausweichen und stürzte. Durch eine Rettungswagenbesatzung wurden ihre Verletzungen vor Ort versorgt. Am Roller entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro. Der Unbekannte fuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell