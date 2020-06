Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200602 - 0529 Frankfurt-Gallus: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag kollidierten an der Kreuzung Mainzer Landstraße / Hafenstraße / Güterplatz ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt mit einem VW. Dabei wurden zwei Kinder verletzt.

Gegen 12:30 Uhr befuhr eine Streife der Polizei Frankfurt die Mainzer Landstraße mit eingeschalteten Sondersignalen stadtauswärts. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz. Gleichzeitig kreuzte eine 41-jährige Mutter gemeinsam mit ihren beiden Kindern die Mainzer Landstraße aus Richtung Hafenstraße kommend in Richtung Güterplatz mit ihrem VW. Im Kreuzungsbereich prallten dann beide Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden die 13-jährige Tochter schwer, der 9-jährige Sohn leicht verletzt. Die 13-Jährige wurde in eine umliegende Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Der Kreuzungsbereich blieb im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

