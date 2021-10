Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20 zwischen der AS Grimmen-West und den Parkplatz Trebeltal-Nord

Am 08.10.2021 gegen 20:20 Uhr befuhr eine 63 jährige deutsche Kraftfahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit einem PKW Skoda Fabia die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe der späteren Unfallstelle beabsichtigte sie einen LKW zu überholen und wechselte dazu in die linke Fahrspur. Ein in der linken Fahrspur fahrender PKW Mercedes mit einem 40-jährigen deutschen Fahrer aus dem gleichen Landkreis fuhr dabei aus bisher ungeklärten Gründen auf den PKW Skoda auf, schob ihn seitlich auf den LKW und fuhr dann anschließend nochmals in die linke Seite des PKW. Die Fahrerin des PKW Skoda wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des PKW Mercedes blieb unverletzt, jedoch wurde Atemalkohol festgestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Bei der Durchführung kam es zu Widerstandshandlungen durch den Beschuldigten, wodurch die ein Beamter verletzt wurde. Letztlich musste die Blutentnahme unter Anwendung von unmittelbarem Zwang erfolgen. Der verletzte Beamte ist vorläufig nicht dienstfähig. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Auf der BAB 20 mussten beide Fahrstreifen in Richtung Lübeck zur Unfallaufnahme und zur Beräumung der Unfallstelle für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

