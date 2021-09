Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Einbruchsalarm

Ense (ots)

Am Dienstag (21. September), um 22.05 Uhr, wurde ein Einbruchsalarm in einer Firma am Oesterweg in Höingen ausgelöst. Zuvor wurde von einem Rolltor eine Scheibe ausgebaut. Nach ersten Erkenntnissen mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

