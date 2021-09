Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - VW Multivan nach Wohnungseinbruch gestohlen

Warstein (ots)

Im Rahmen eines Wohnungseinbruchs in ein Einfamilienhaus in der Bilsteinstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. September), zwischen Mitternacht und 6 Uhr, ein weißer VW Mulitivan, SO-KD 5850, sowie Bargeld entwendet. Der oder die Einbrecher gelangten durch Manipulation einer Außentür in das Gebäude. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 entgegen. (reh)

