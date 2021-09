Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei bittet Radfahrer sich zu melden

Soest (ots)

Am Freitag (17. September), gegen 13.50 Uhr, wollte ein Autofahrer aus Soest mit seinem schwarzen BMW (SUV), das Tankstellengelände am Riga-Ring verlassen und nach links in Richtung Opmünder Weg weiterfahren. Nach Angaben des Autofahrers sei ein Radfahrer, der den Riga-Ring von der gegenüberliegenden Straßenseite gerade querte, in seinem Wagen hineingefahren. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der circa 65 - 70 Jahre alte Radfahrer vom Unfallort. Die Polizei bittet nun den Mann oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

