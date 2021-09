Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Lippstadt (ots)

Am Montag (20. September) nahm die Polizei einen Auffahrunfall an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Unionstraße mit einem Schwerverletzten und circa 3.000 Euro Sachschaden auf. Gegen 16.12 Uhr befuhr ein 72-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen den Konrad-Adenauer-Ring, um an der Kreuzung zur Unionstraße nach links abzubiegen. Nachdem er mit seinem Wagen an der Ampelanlage bei Rot angehalten hatte, fuhr er nach dem Wechsel auf Grünlicht wieder an, musste dann jedoch abgrubt wieder abbremsen, da ihm ein Wagen aus Richtung des Unionsgeländes entgegenkam. Ein hinter ihm fahrender 40-jähriger Autofahrer aus Lippstadt erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Wagen des 72-Jährigen von hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 72-Jährige so stark, dass er mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (reh)

