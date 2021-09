Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden - Wagen im Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Rüthen (ots)

Am Sonntag (19. September) befuhr eine 49-jährige Paderbornerin mit ihrer 24-jährigen Beifahrerin die L536 aus Richtung Oestereiden kommend in Fahrtrichtung Kellinghausen. In einer Kurve kam ihr gegen 07.05 Uhr ein heller Wagen entgegen, der ihren Angaben zur Folge die Fahrbegrenzungslinie deutlich überfahren habe. Sie wich dem Wagen aus und geriet über den Grünstreifen in ein angrenzendes Feld. Die beiden Insassinnen erlitten hierdurch einen Schock. Der weiße Wagen setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die beiden Frauen zu kümmern. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin den entgegenkommenden Autos oder auch weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

