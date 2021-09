Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksame Zeugin - Blutprobe

Soest (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntagmorgen (19. September), dass ein Bekannter von ihr, nach dem gemeinsamen Alkoholkonsum, in seinen Wagen gestiegen und nach Hause gefahren sei. Eine Streifenwagenbesatzung traf daraufhin den 25-jährigen Mann aus Bad Sassendorf zu Hause an. Ein Atemalkoholtest endete mit knapp 1 Promille. Nachdem der Tatverdächtige die Trunkenheitsfahrt abstritt, fuhren die Beamten mit ihm in ein Krankenhaus, in dem ihm durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen wurden. (reh)

