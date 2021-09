Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bad Sassendorf - Drei Mal erwischt - Gewahrsam

Soest - Bad Sassendorf - Drei Mal erwischt - Gewahrsam Drei Mal musste sich die Polizei von Sonntag bis Montag (20. September) mit einem 21-jährigen Mann aus Bad Sassendorf beschäftigen. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den 21-Jährigen am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Walburger-Osthofen-Wallstraße an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 0,84 Promille. Um kurz nach Mitternacht kam es dann in der Wohnung eines Bekannten in Bad Sassendorf zu einem Streit zwischen ihm und dem Bekannten, da der Bad Sassendorfer, trotz Alkoholkonsums, noch mit dem Auto zu einer Tankstelle fahren wollte. Nach Angaben des Bekannten soll der 21-Jährige ihn dann im Verlauf des Streites mit einer Bierflasche verletzt und die Wohnung verlassen haben. Gegen 00.45 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen mit seinem Wagen im Bereich des Kreisverkehrs Dorfstraße/Hovestädter Weg antreffen, als er diesen mit überhöhter Geschwindigkeit mittig durchquerte. Nach einem Atemalkoholtest mit 1,14 Promille fuhren sie mit ihm zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus und nahmen ihn anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. (reh)

