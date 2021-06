Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Vorsicht an der Haustür

Kreis Soest (ots)

Dreiste Täter versuchen immer wieder sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Bei älteren Mitbürgern versuchen es die gewissenlosen Betrüger besonders gern. Die Geschichten, die von den Dieben erzählt werden, sind zwar unterschiedlich, doch wird immer derselbe Zweck verfolgt: Einlass in die Wohnung zu bekommen, um dort etwas zu stehlen. Fast täglich werden bei der Polizei neue Varianten dieser Tricks bekannt. Das Ziel bleibt jedoch immer dasselbe. Die Ganoven sind oftmals sehr kreativ wenn es darum geht in fremde Wohnungen zu gelangen. Sind sie erst einmal drin, handeln sie skrupellos und vor allem ohne Rücksicht auf ihre Opfer. Hier einige der bekanntesten Tricks: · Glas Wasser Trick > Es wird Übelkeit, Schwangerschaft oder Arzneimitteleinnahme vorgetäuscht. · Papier und Bleistift Trick > Der Nachbar wurde nicht angetroffen, nun will man eine Nachricht hinterlassen. · Vorgetäuschte Notlagen > Bitte um Telefonbenutzung wegen einer Autopanne, Bitte um Toilettenbenutzung, Baby soll gefüttert oder gewickelt werden. · Handwerker oder Ablesedienste > Unregelmäßigkeiten im Stromnetz, Telefonnetz, Internet oder Ähnliches sollen repariert oder kontrolliert werden. Darum raten die Kommissare der Kriminalprävention:

- Lassen Sie auf keinen Fall fremde Personen in ihre Wohnung. - Schauen Sie sich nach Möglichkeit Besucher vor dem Öffnen der Wohnungstür an (Türspion, Blick aus dem Fenster, Türsprechanlage, Türspaltsperre). - Bei unbekannten Besuchern ziehen sie Nachbarn hinzu oder verlangen sie einen späteren Termin für den Besuch wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Treten Sie energisch gegen zudringliche Besucher auf (laute Ansprache oder auch Hilferufe) - Lassen Sie nur Handwerker herein, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Schicken Sie ihnen unbekannte Spendensammler energisch fort. - Geben Sie keine Details zu finanziellen oder familiären Dingen an.

Seien Sie Fremden gegenüber IMMER misstrauisch!!! (lü)

