Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Vom Pedal abgerutscht - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Ein 82-jähriger Lippstädter befuhr am Montag (7. Juni), gegen 12.05 Uhr, den Margaretenweg in Lipperode, als er plötzlich vom Fahrradpedal abrutschte und zu Fall kam. Der Lippstädter wurde daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell