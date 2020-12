Polizei Dortmund

POL-DO: Corona-Pandemie: Betrugsmaschen in Zusammenhang mit Impfungen - Polizei Dortmund warnt

DortmundDortmund (ots)

Das LKA NRW weist in der aktuellen Corona-Pandemie darauf hin, dass Straftäter Angst und Unsicherheit ausnutzen, um sich skrupellos zu Lasten ihrer Opfer zu bereichern. Die Experten schließen auch nicht aus, dass Kriminelle im Kontext mit bevorstehenden Impfungen versuchen, Straftaten zu begehen. Die Polizei Dortmund warnt daher vor möglichen Betrugsmaschen und ruft die Menschen in Dortmund und Lünen dazu auf, aufmerksam zu sein und verdächtige Anrufe oder Besuche sofort der Polizei zu melden.

Das Landeskriminalamt betont, dass die derzeit in Nordrhein-Westfalen aufgebauten Impfstrukturen ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen sowie eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals bestehen. Aktuell gibt es außer den dargestellten Szenarien keine anders gelagerte Impfstrategie bzw. Impflogistik. Diese Fakten entlarven Betrügerinnen und Betrüger, die offenbar bereits in einigen Fällen landesweit einen "Corona-Impfstoff" eines bekannten Herstellers am Telefon angeboten haben. In der kommenden Zeit ist laut LKA diesbezüglich mit vermehrten Anrufen der Telefonbetrügerinnen und -betrügern zu rechnen. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass Tricktäterinnen und -täter sich anderweitig als mutmaßliche Impfstoffverkäuferinnen und -verkäufer ausgeben, um dadurch in Privatwohnungen zu gelangen. Eine Abwandlung des Vorgehens ist, dass Täterinnen und Täter unter dem gleichen Vorwand bei Betroffenen an der Haustür klingeln und versuchen, in die Wohnung zu kommen.

In Dortmund hat es erste wenige Versuche per Telefon gegeben, die aber glücklicherweise von den Betroffenen, die sich anschließend bei der Polizei gemeldet haben, sofort erkannt wurden. Das soll auch weiterhin so bleiben. Deshalb warnt die Polizei:

- Lassen Sie sich bei versuchten telefonischen Geschäftsanbahnungen (Impfstoffverkauf) auf keinen Fall auf ein Gespräch ein, sondern legen Sie sofort auf!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist, oder lassen Sie sich eine Erreichbarkeit geben. Jede Person, die ein seriöses Anliegen hat, wird dafür Verständnis zeigen.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucherinnen und Besucher: Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und machen Sie so Nachbarn oder Passanten auf sich aufmerksam.

- Klären Sie gerade auch ältere Personen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen auf.

- Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten oder verdächtigen Besuch erhalten haben, melden Sie diesen auf jeden Fall der Polizei. Selbst wenn Sie einen mutmaßlichen Betrüger abgewiesen haben, versucht er es häufig in der Nachbarschaft weiter.

- Und wenn Sie Opfer einer Betrugstat geworden sind: Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige - auf der für Sie zuständigen Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110!

