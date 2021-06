Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Vorsicht vor falschen Spendensammlern

Lippetal (ots)

Vorsicht vor falschen Spendensammlern. Dazu rät die Polizei immer wieder. Am Sonntag (6. Juni) erhielt eine ältere Dame in Hovestadt Besuch von einem Mann mit einem Klemmbrett. Dieser wollte Spenden für behinderte Kinder sammeln. Nachdem die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung gelassen hatte, fiel ihr auf, dass bislang noch keine Spenden auf seinem Zettel standen. Nach einem längeren Gespräch befand sich plötzlich auch noch ein zweiter Mann in ihrer Wohnung. Die ältere Dame verwies daraufhin beide nach draußen. Beute machten die beiden Männer offensichtlich nicht. Glück gehabt! (reh)

Hier einige Tipps der Kriminalpolizei:

- Lassen Sie auf keinen Fall fremde Personen in ihre Wohnung. - Schauen Sie sich nach Möglichkeit Besucher vor dem Öffnen der Wohnungstür an (Türspion, Blick aus dem Fenster, Türsprechanlage, Türspaltsperre). - Bei unbekannten Besuchern ziehen sie Nachbarn hinzu oder verlangen sie einen späteren Termin für den Besuch, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Treten Sie energisch gegen zudringliche Besucher auf (laute Ansprache oder auch Hilferufe) - Lassen Sie nur Handwerker herein, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Schicken Sie ihnen unbekannte Spendensammler energisch fort. - Geben Sie keine Details zu finanziellen oder familiären Dingen an. - Seien Sie Fremden gegenüber IMMER misstrauisch!!!

