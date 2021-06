Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gurt nicht angelegt - Blutprobe

Soest (ots)

Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes fiel am Montag (7. Juni) ein 43-jähriger Soester einer Polizeistreife mit seinem Auto auf. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer am Riga-Ring. Nach einem durchgeführten, positiven Drogenvortest brachten sie den Soester in ein Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Das Anlegen eines Sicherheitsgurtes kann nicht "nur" Leben retten! (reh)

