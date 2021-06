Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Stark gebremst - Krankenhaus

Soest (ots)

Am Montag (7. Juni) befuhr gegen 15.10 Uhr ein 62-jähriger Soester mit seinem Fahrrad den Naugadenring in Richtung Nottebohmweg. Zur gleichen Zeit wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf von dem Parkplatz des Stadtparks auf den Naugadenring abbiegen. Hierbei schätzte sie die Entfernung des Radfahrers falsch ein und fuhr auf den Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 62-Jährige mit seinem Zweirad so stark, dass er hinfiel. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell