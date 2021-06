Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Polizei sucht Schläger

Ense (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach mindestens fünf Schlägern, die in der Nacht zu Sonntag (6. Juni), gegen 2 Uhr, vier Männer aus Ense im Alter von 15 - 36 Jahren verletzt hatten. Die Enser befanden sich auf dem Parkplatz am Schulweg, als sie von mindestens fünf Jugendliche grundlos angepöbelt und später auch geschlagen worden sind. Ein 35-jähriges Opfer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

