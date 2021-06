Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Wäre man besser leiser gewesen

Möhnesee (ots)

In der Nacht zu Samstag (5. Juni) wurde eine Streifenwagenbesatzung durch laute Motorengeräusche und Musik auf einem Parkplatz an der Seetreppe in Körbecke aufmerksam. Auf dem Gelände befanden sich 35 Autos, von denen ein Großteil der Tuning- und Poserszene zugerechnet wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass bei zwei Fahrzeugen die allgemeine Betriebserlaubnis erloschen war. Den Anwesenden wurden Platzverweise ausgesprochen, denen sie auch umgehend folge leisteten. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell