Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Autofahrer schwer verletzt - 9.000 Euro Sachschaden

Ense (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (6. Juni) auf dem Heideweg in Höingen bilanzierte die Polizei einen Schwerverletzten und circa 9.000 Euro Sachschaden. Um 8.24 Uhr befuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Arnsberg den Heideweg aus Richtung der B1. Hinter der Autobahnunterführung kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und kommt mit dem Wagen im Straßengraben zum Stillstand. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

