Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Reh ausgewichen?

Rüthen (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag (6. Juni), gegen 9.50 Uhr von einem automatischen eCall-System eines Autos nach einem Verkehrsunfall, auf dem Hellweg in Langenstraße-Heddinghausen informiert. Ein 19-jähriger Paderborner befuhr zuvor die L776 in Richtung Paderborn. Nach eigenen Angaben wich er einem Reh aus, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit sein Wagen gegen zwei Bäume. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Straße, auf der das Auto zum Stillstand kam. Der Paderborner wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte das im Wagen befindliche Handy des 19-Jährigen sicher, um abzuklären, ob es während der Autofahrt verwendet wurde. Der Unfallschaden wird durch die Beamten auf 35.000 Euro geschätzt. (reh)

