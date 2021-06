Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin stürzt auf regennasser Fahrbahn

Soest (ots)

Auf der regennassen Fahrbahn des Radweges am Kiepenkerl-Weg stürzte am Sonntag (6. Juni), gegen 12.25 Uhr, eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Rheine. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Zur Unfallzeit trug die 56-Jährige keinen Fahrradhelm. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell