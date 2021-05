Polizei Bielefeld

POL-BI: Zehn Whiskyflaschen im Rucksack - Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Ein Dieb scheiterte am Freitag, 21.05.2021, in einem Geschäft an der Schweriner Straße beim Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv erwischte ihn mit zehn gestohlenen Getränkeflaschen im Rucksack.

Der Detektiv eines Lebensmittelladens an der Schweriner Straße beobachtete gegen 21:00 Uhr einen Kunden, der zehn Flaschen Whiskey aus dem Regal nahm und in seinen Einkaufswagen lud. Der verdächtige Mann verstaute die Flaschen im Wert von circa 210 Euro in seinen Rucksack und versuchte mit seiner Beute den Markt zu verlassen. Der Ladendetektiv hielt ihn im Eingangsbereich fest und informierte die Polizei.

Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen polizeibekannten 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Bielefeld. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest. Kriminalbeamte führten den Wiederholungstäter dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

