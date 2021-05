Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Bad Driburg

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bad Driburg-

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Wohnhaus in der Alleestraße in Bad Driburg am Samstag, 22.05.2021, verstarb ein Beteiligter. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen auf.

Gegen 17:30 Uhr erhielt die Polizei Höxter den Hinweis auf einen schwerverletzten Mann in einem Haus an der Alleestraße. Streifenpolizisten nahmen noch am Tatort einen alkoholisierten 47-jährigen Tatverdächtigen fest. Rettungskräfte reanimierten den 41-jährigen Schwerverletzten, der jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Die Mordkommission "Baum" der Polizei Bielefeld unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Tobias Beuscher nahm die Ermittlungen auf.

Aufgrund der Tatortarbeit und der Spurensicherung über mehrere Stunden barg die Feuerwehr die übrigen Hausbewohner mittels einer Drehleiter aus dem Gebäude.

Nach den ersten Erkenntnissen war es zwischen den Männern, die in dem Haus zu Besuch waren, zum Streit gekommen, in deren Verlauf der 47-jährige Tatverdächtige das 41-jährige Opfer tödlich verletzte.

Die Obduktion des Leichnams am Sonntag ergab, dass multiple Stichverletzungen todesursächlich waren.

Der Festgenommene wurde am 23.05.2021 dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erließ.

Die Motivlage ist weiterhin unklar.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell