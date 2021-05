Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Bielefeld (ots)

Am 22.05.2021, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 63 jährige Bielefelderin mit einem PKW die Engersche Straße stadtauswärts. In Höhe der Straße Am Pfarracker, unmittelbar vor dem dortigen Kreisverkehr, überquerte zeitgleich ein 11 jähriger Junge aus Bielefeld die Engersche Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Sieboldstraße. Dazu benutzte er den Zebrastreifen. In der Folge wurde der Radfahrer durch den PKW aufgeladen und in Richtung Kreisverkehr geschleudert. Nach Angaben von Zeugen trug der junge Radfahrer zur Unfallzeit einen Helm. Noch an der Unfallstelle erfolgte eine notärztliche Versorgung des Jungen und im Anschluss, im Beisein der Mutter, der Transport in eine Bielefelder Klinik. Nach ersten Ermittlungen wurde der Junge nicht lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Engersche Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt werden. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell