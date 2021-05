Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecunfall mit einem Verletzten und Flucht

Bielefeld (ots)

PH/Bielefeld-Mitte Am Freitag, dem 21.05.2021, ereignete sich um 20.15 Uhr auf dem Geh-/Radweg, welcher an den Stauteichen zwischen der Lohkampstraße und der Straße An der Walkenmühle verläuft, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Elektrofahrrädern (Pedelecs) mit anschließender Flucht. Ein 42-jähriger Bielefelder befuhr den Radweg in Richtung Innenstadt. Im Bereich einer Rechtskurve begegnete ihm sein Unfallgegner. Weil dieser zu weit links fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Räder. Der Bielefelder stürzte und verletzte sich leicht, sein Unfallgegner setzt die Fahrt über die Lohkampstraße in Richtung Heeper Straße fort, ohne sich um ihn zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer fuhr ein weißes Pedelec der Marke Haibike. Er soll männlich, ca. 30 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 545-0.

