Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Einbruch in Einfamilienhaus

Gehrde (ots)

Am Freitagabend, zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr, kam es im Lönsweg zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Das Erdgeschoss und die erste Etage wurden durchwühlt. Diebesgut wurde nur wenig erlangt. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

