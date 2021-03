Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Wehrendorf gesucht

Bad Essen (ots)

Am Freitagnachmittag, um kurz nach 16 Uhr, kam es auf der Kreuzung B51 / Im Felde zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen schwarzen Golf GTI. Der 35-jährige Golffahrer aus Bad Essen befuhr die B65 in Richtung Ostercappeln. An der genannten Kreuzung zeigte die Ampel für Geradeausfahrer Rotlicht. Der 35-Jährige zog auf die Linksabbiegerspur und überholte die wartenden Fahrzeuge und setzt seine Fahrt in Richtung Ostercappeln, ungeachtet des Rotlichts, fort. Durch dieses Manöver wurden andere Fahrzeuge gefährdet, die aus der Straße "Im Felde" bei Grünlicht auf die Bundesstraße abbiegen wollten. Ein schwarzer Kleinwagen und ein VW Bulli mussten dem Golf GTI ausweichen bzw. abbremsen. An der Rotlicht zeigenden Ampel in Richtung Ostercappeln soll ein schwarzer Passat vorne in der Fahrzeugschlange gewartet haben. Die Polizei bittet darum, dass sich die gefährdeten Verkehrsteilnehmer melden. Hinweise werden unter 05471/9710 oder 05461 915300 entgegengenommen.

