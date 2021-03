Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec in Gronau entwendet

Gronau (ots)

Zwei Schlösser haben nicht gereicht. Unbekannte entwendeten ein doppelt gesichertes blaues Pedelec des Herstellers Pro-Cycle in Gronau. Zu dem Geschehen auf der Kircheninsel kam es am Montag zwischen 11.00 und 11.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

