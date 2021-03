Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Shisha-Shop

Ahaus (ots)

Auf Tabak, Wasserpfeifen und Bargeld hatten es drei Einbrecher in Ahaus abgesehen. Die Unbekannten drangen in einen Fachmarkt an der Königstraße gewaltsam ein. Mehrfach trugen sie Tüten mit Diebesgut aus dem Geschäft. Mutmaßlich nutzen die Täter dazu ein auf der Königstraße abgestelltes Fahrzeug. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es am Dienstag zwischen 04.30 und 04.45 Uhr zu dem Geschehen. Eine Überwachungskamera zeigte drei Täter im Alter zwischen 20 bis 25 Jahre mit südländischem Erscheinungsbild. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

