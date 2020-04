Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33

Landkreis Konstanz) Ungebremst auf Anhänger gefahren (07.04.2020)

B 33 / AK Hegau-Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstag, gegen 06.30 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Eine 23-jährige Fiat-Lenkerin fuhr zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen/Steißlingen aus noch unbekannter Ursache ungebremst auf den Anhänger eines vorausfahrenden 56-jährigen Sprinter-Lenkers. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und wurde gegen die Mittelleitplanke geschleudert wo er zum Stehen kam. Holzteile die auf dem Anhänger geladen waren, flogen über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn (Richtungsfahrbahn Stuttgart). Der Fiat prallte zunächst nach links gegen die Mittelleitplanke und wurde von dort über beide Fahrspuren nach rechts von der Fahrbahn in den Graben geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte und unter Schock stehende 23-Jährige in ein Krankenhaus, der 56-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Fiat sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Um die Holzteile, die auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden beseitigen zu können, musste die B 33 zwischen der Anschlussstelle Singen/ Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau kurzzeitig gesperrt werden. Die B 33 konnte während der Unfallaufnahme im Richtung Konstanz auf einer Fahrspur befahren werden. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell