Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Industriegebiet

Gronau (ots)

Um mehrere Hundert Kilo Kupferdraht abtransportieren zu können, verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang auf neben einem Recyclingbetrieb gelegene Grundstücke an der Röntgenstraße. Bei der Gelegenheit entwendeten sie dort mehrere Akkumulatoren. Die Täter überwanden Zäune zwischen den Betrieben und schnitten schlussendlich eine Lagerhallenwand der Metallverwertungsfirma auf, um an das Kupfer zu gelangen. Zu dem Geschehen kam es in der Nacht zum Montag um circa 01.20 Uhr.

Zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Firmenwagens an der Borgwardstraße ein. Wie die Täter auf das Gelände des Bekleidungsvertriebes gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell