POL-KB: Battenberg-Dodenau - Zaun am Wildgehege durchtrennt, Tiere gefährdet

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter den Zaun des Wildgeheges in Dodenau. Der Schaden wurde am Sonntagmittag durch die erste Vorsitzende des Verkehrsvereins Dodenau festgestellt.

Der Täter hatte den Zaun des Wildgeheges vertikal aufgeschnitten, so dass die im Gehege befindlichen Tiere hätten flüchten können, was diese glücklicherweise nicht taten.

Der Verkehrsverein wies bei der Anzeigenaufnahme darauf hin, dass die an das Gehege gewöhnten Tiere (Rehe, Hirsche, Widder, Dammwild) in der freien Wildbahn verenden könnten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

