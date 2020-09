Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum-Lüsche - Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Am Montag, 28. September 2020, 07:15 Uhr, stoppte die Polizei in Lüsche einen Sattelzug, der auf der Essener Straße (L843), in Richtung Essen unterwegs war. Grund des Anhaltens war, dass der 52-jährige Lkw-Fahrer ein blaues LED-Leuchtkreuz in der Windschutzscheibe seines Lkws angebracht hat, was andere Autofahrer in der Dunkelheit irritierte, da es wie ein "Blaulicht" wirkte. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Vechtaer den Beamten lediglich einen griechischen Lkw-Führerschein vorlegen, obwohl er schon seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt. Daher wurde ein Strafverfahren gegen den 52-Jährigen eingeleitet. Auch gegen den verantwortlichen Mitarbeiter der betroffenen Spedition, bei der der Vechtaer arbeitet, wird nun ermittelt, da dieser den 52-Jährigen ohne gültigen Führerschein fahren ließ.

Bakum - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Montag, 28.09.20, 12:07 Uhr, stellten Beamte in Bakum einen VW-Sharan fest, der auf der Cloppenburger Straße, in Richtung Schwichteler, unterwegs war. Am vorderen Kennzeichen des Sharans war keine Zulassungsplakette angebracht, daher wurde die Verfolgung des Fahrzeuges aufgenommen. Der VW konnte sodann in Schwichteler auf der Cloppenburger Straße angehalten und kontrolliert werden. Fahrer des Fahrzeuges war ein 39-Jähriger aus Emstek, der angab, dass das vordere Kennzeichen abgefallen war, daher habe man sich ein Ersatzkennzeichen besorgt, welches nicht gesiegelt war. Dieser Umstand wurde dem 39-Jährigem zum Verhängnis, denn bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis wurde festgestellt, dass der 39-Jährige lediglich eine kosovarische Fahrerlaubnis hatte, die in Deutschland ihre Gültigkeit seit 4 Monaten verloren hatte. Daher wurde dem Sharan-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, es wurde Strafverfahren wurde gegen den Emsteker und gegen den Halter des Fahrzeuges eingeleitet.

Vechta - Einbruch in Schule

Zwischen Sonntag, 27. September 2020, 15.30 Uhr und Montag, 28. September 2020, 07.00 Uhr kam es in der Overbergstraße zu einem Einbruch in eine Schule. Bislang ist nicht bekannt, ob der Täter auch Diebesgut erlangte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

