Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Wohnhaus ohne Erfolg, aufmerksamer Nachbar beobachtet Tatverdächtigen

Korbach (ots)

Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Frankenberg einzubrechen Zwischen 12.30 und 15.30 Uhr begab er sich an die Rückseite des Gebäudes. Hier versuchte er, eine Terrassentür aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, musste er ohne Beute flüchten.

Am Donnerstagmorgen meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei Frankenberg. Er berichtete von einem verdächtigen Mann, der am Mittwochmittag über das Grundstück des geschädigten Nachbarn und ein anderes Grundstück lief.

Diesen Tatverdächtigen konnte er wie folgt beschreiben:

Etwa 180m groß,

etwa 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Figur, kurze Haare, dunkel gekleidet, trug dunkelgraue Basecap mit heller Aufschrift, helle Turnschuhe, Gummihandschuhe und OP-Maske.

Die Polizeistation Frankenberg sucht Zeugen. Wer am Mittwoch in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gartenstraße in Frankenberg gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell