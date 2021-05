Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Einbruch in Rohbau, Fahrräder und Werkzeuge gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (20. Mai) auf Freitag (21.Mai) brachen unbekannte Täter in eine Scheune in der Wilhelmstraße in Sachsenhausen ein, die derzeit teilweise ausgebaut wird.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in die im Rohbau befindliche Scheune. Dort stahlen sie zwei Fahrräder und mehrere elektrische Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

