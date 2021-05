Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter stiehlt Handtasche mit Papieren aus Auto, Zeuge sieht den Täter

Korbach (ots)

Am Freitag entwendete ein Unbekannter eine Handtasche aus einem unverschlossenen Auto in Bad Wildungen. Der Täter konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Fahrerin eines schwarzen Seat stellte ihr Auto am Freitag gegen 14.30 Uhr für wenige Minuten in einer Hofeinfahrt Am Eichenköppel in Bad Wildungen ab. Die kurze Abwesenheit der Autofahrerin nutzte ein Unbekannter. Aus dem unverschlossenem Auto entwendete er eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Dabei konnte er von einem Zeugen beobachtet werden. Der Täter flüchtete in Richtung Bierweg, das Diebesgut warf er auf der Flucht weg. Die Handtasche mit Inhalt konnte später in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 30-35 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, korpulente Statur, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke mit Kapuze oder Mütze/ Basecap

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell