Polizei Korbach

POL-KB: Hatzfeld: Aufmerksamer Anwohner verhindert Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten zwei unbekannte männliche Täter in eine gewerbliche Lagerhalle in der Kirchwiesenstraße in Hatzfeld einzubrechen.

Nachdem die Einbrecher zuerst vergeblich versuchten die Tür am Haupteingang der Halle aufzubrechen, suchten sie anschließend nach einer anderen Möglichkeit, in die Lagerhalle einzusteigen.

Ein 32-jähriger Hatzfelder konnte die beiden männlichen Täter dabei beobachten und verständigte sofort die Polizei. Hiervon abgeschreckt, beendeten die Einbrecher ihr Vorhaben und flüchteten zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Feldes.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

